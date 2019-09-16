Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%. Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать343

Подробнее о событии

Саудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки

РИА Новости01:00

Цены на нефть пошли вниз

Lenta.ru04:30

В чем ошибаются Медведев, Греф и Костин, кто и сколько заработает на нефтяном коллапсе в Саудовской Аравии, и зачем российской экономике Белоруссия

Дождь04:59

Нефть Brent и WTI дорожает на 15%

ТАССвчера в 14:00

Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

РБКвчера в 14:11

Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Эхо Москвывчера в 16:00

Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

RT на русскомвчера в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:38, Вашингтон
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Общество

Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

РБК 08:39
Технологии

В Петербурге открылся форум «Нева-2019»

Выставка достижений мирового гражданского судостроения открылась в Петербурге.
Пятый канал 10:20
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия

Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки

Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ

Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Кино

Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Политика

Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге

Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 12:35
Футбол

Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Челси»

По сообщению пресс-службы испанской «Валенсии» стало известно, что полузащитник Денис Черышев будет заявлен на матч с лондонским «Челси».
LiveSport.ru вчера в 11:16
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 08:58
Политика

В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия

Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев

Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море.
ТАСС 11:34
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Общество

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество

Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное

Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Армия и оружие

ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

РИА Новости 12:15
Происшествия

В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
Российская газета вчера в 21:52
Гаджеты

Стартовали предзаказы на Nokia 7.2

iXBT.com вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии

В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru 01:30
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Политика

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Гаджеты

OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T

Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
Dgl.ru 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное