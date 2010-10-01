В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель. На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.

Нефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

Политика Как Запад отреагировал на возможность обнуления сроков Путина В британской газете The Guardian обратили внимание на слова Путина о том, что Конституционный суд России должен одобрить внесение в Основной документ поправки, позволяющей президенту принять участие в выборах за счёт обнуления предыдущих сроков.

Общество Дифференцированные тарифы на воду введут еще в пяти городах Крыма Эксперимент по введению дифференцированных тарифов на воду в зависимости от объемов потребления, начатый в Судаке и Новом Свете, планируется внедрить еще в пяти городах Крыма.

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Армия и оружие Новый министр обороны чистит ведомство от кадров предшественника Место министра обороны Украины занял Андрей Таран, который тут же уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко.

Общество Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке Ранее один из строителей комплекса на острове Русский рассказал РИА Новости, что сотрудники компании «Стройтрансгаз-Восток» собрались у отдела кадров и отказались работать до погашения долга по зарплате за февраль.

Гаджеты Характеристики Redmi Note 9 Pro появились в Сети На интернет-порталах появились сведения о начинке «середнячка» от Redmi – Pro-версии смартфона Note 9, которая получит в качестве «сердца» 720-й G чип Snapdragon и по два варианта оснащения для ОЗУ и флеш – 4 или 6 Гб и 64 или 128 Гб соответственно.

Общество Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Интернет Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Общество В США задержали россиянина Кирилла Фирсова В Нью-Йорке 7 марта задержали россиянина Кирилла Фирсова, говорится в документах судебной базы. Ему вменяются два преступных эпизода.

Общество ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).