Экономика

РБКРБКНефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

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В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель. На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.
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Политика

Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
РИА Новости 10:20
Общество

Тысячу россиян поместили на карантин в Москве

В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Lenta.ru 08:17
Политика

Как Запад отреагировал на возможность обнуления сроков Путина

В британской газете The Guardian обратили внимание на слова Путина о том, что Конституционный суд России должен одобрить внесение в Основной документ поправки, позволяющей президенту принять участие в выборах за счёт обнуления предыдущих сроков.
News.ru вчера в 11:50
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Дифференцированные тарифы на воду введут еще в пяти городах Крыма

Эксперимент по введению дифференцированных тарифов на воду в зависимости от объемов потребления, начатый в Судаке и Новом Свете, планируется внедрить еще в пяти городах Крыма.
РИА Новости Крым 07:01
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости 07:14
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе.
РБК 06:52
Армия и оружие

Новый министр обороны чистит ведомство от кадров предшественника

Место министра обороны Украины занял Андрей Таран, который тут же уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко.
Новостной фронт 04:54
Армия и оружие

ВСУ уполномочены давать отпор «агрессору» — Зеленский

REGNUM 06:32
Общество

Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке

Ранее один из строителей комплекса на острове Русский рассказал РИА Новости, что сотрудники компании «Стройтрансгаз-Восток» собрались у отдела кадров и отказались работать до погашения долга по зарплате за февраль.
Говорит Москва 10:29
Гаджеты

Характеристики Redmi Note 9 Pro появились в Сети

На интернет-порталах появились сведения о начинке «середнячка» от Redmi – Pro-версии смартфона Note 9, которая получит в качестве «сердца» 720-й G чип Snapdragon и по два варианта оснащения для ОЗУ и флеш – 4 или 6 Гб и 64 или 128 Гб соответственно.
Faktom вчера в 02:58
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Общество

Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса

Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 09:36
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС 07:58
Интернет

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Общество

В США задержали россиянина Кирилла Фирсова

В Нью-Йорке 7 марта задержали россиянина Кирилла Фирсова, говорится в документах судебной базы. Ему вменяются два преступных эпизода.
РИА Новости вчера в 17:58
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Общество

ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Известия 09:16
Армия и оружие

Польша: Су-57 не относится к пятому поколению

В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
ГЛАС.RU 07:56
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Здоровье

В Липецкой области школы закрывают на двухнедельный карантин

По сообщению пресс-секретаря губернатора Липецкой области Михаила Шаркшакова, в регионе школы закрыты на двухнедельный карантин.
Piter.tv вчера в 13:50
Футбол

Ла Лига может быть приостановлена из-за коронавируса

«В течение нескольких следующих часов Федерация футбола Испании, Ла Лига и ассоциация игроков встретятся, чтобы обсудить возможность остановки Ла Лиги (сегодня в Испании ФФИ отменила все турниры ниже 2-го дивизиона, которые они контролируют, и хочет, чтобы первый и второй дивизион также были приостановлены)», – написал Балаге.
Sports.ru 10:14
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в столице Пакистана

Известия 09:48
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза 10:32
Шоу-бизнес

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