В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель. На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.

Нефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

Общество Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Финансы Курс доллара взлетел выше 74 рублей Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей.

Авто Названа стоимость нового Audi RS6 Avant Стала известна цена «заряженного» универсала Audi RS6 Avant нового поколения для автомобильного рынка США.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

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Политика Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах Поправку о досрочных выборах в Государственную Думу в ходе пленарного заседания предложил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.

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Общество Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.