Экономика

РБКРБКНефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

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В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель. На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.
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Нефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

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Brent в среду будет торговаться в диапазоне $37-39 за баррель - Промсвязьбанк

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Опровергнута популярная модель возникновения Луны

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