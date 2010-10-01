Экономика
РБКНефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня
В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель. На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.
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Общество
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Политика
В Волгоградской области обсуждают возврат к московскому времени
Глава региона предложил обсудить возможность возврата к московскому времени с экспертами и общественностью и при необходимости вынести его на голосование 22 апреля.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Происшествия
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" первыми завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседанием с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Армия и оружие
В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»
Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Экономика
Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Армия и оружие
В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками
Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Происшествия
Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Краснодар».
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Политика
Россия призвала США уничтожить химоружие до намеченного срока
Россия призывает США, последнее государство обладающее химоружием, уничтожить свой химический арсенал до обозначенного срока, заявил российский постпред при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин 10 марта на 93-й сессии Исполкома организации в Гааге.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.