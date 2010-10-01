В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель. На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.

Нефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

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