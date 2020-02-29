Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $49
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 года.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвывчера в 05:01
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Комментарии
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей
В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»
Армия и оружие
Сатановский напомнил Турции о последствиях войн с Россией
Джашин напомнил, что Турция уже 16 раз за свою историю вела войны с Россией.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Футбол
«Крылья» упустили победу над «Оренбургом» на последней минуте
Уже на 23-й минуте гости получили право на пенальти - Срджан Мияйлович нарушил правила в своей штрафной на Силле.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Экономика
Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Политика
В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Московской области горит склад овощебазы
Пожар на овощебазе в Московской области локализован на площади 7,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Религия
Митрополит Тихон призвал просить друг у друга прощения
По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.