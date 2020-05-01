Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыНефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +

После одного из самых тяжелых месяцев в истории нефтяного рынка, цены на сырье на биржах растут. Марка WTI дорожает на пять процентов, хотя ее цена за последние дни и так выросла на четверть. Ее стоимость приближается к 20 долларам.
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Эхономика: Цены на нефть боятся заполнения хранилищ

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Эксперты спрогнозировали цены на нефть при новой сделке ОПЕК+

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Цены на нефть снова перешли к росту

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Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

РБК01 мая в 01:17

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Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

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Армия и оружие

Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» подбила неизвестная ракета

Avia.pro 01 мая в 23:36
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Технологии

NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:02
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Культура

Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости 02 мая в 06:55
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Общество

Митрополит Иона умер из-за коронавируса

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин) умер ночью на 4 мая от коронавируса, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).
ТАСС 04:55
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек

За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
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Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске

Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 06:24
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Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии

Суть событий вчера в 12:15
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Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
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Здоровье

Врачи предсказали «масочное» будущее

В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
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Общество

В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса

В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
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Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
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Представлен постер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

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У OPPO может появиться футляр для смартфона с QWERTY-клавиатурой

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Журналист Владимир Соловьев поделился информацией о том, что имеет недвижимость в Италии, и не собирается этого скрывать.
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В Нижегородской области подтвердили 2852 случая заражения SARS-CoV-2

Нижний Новгород, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM В Нижегородской области на 4 мая выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:34
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Назначен преемник дочери Назарбаева на посту спикера сената Казахстана

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