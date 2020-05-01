Энергетика
Эхо МосквыНефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +
После одного из самых тяжелых месяцев в истории нефтяного рынка, цены на сырье на биржах растут. Марка WTI дорожает на пять процентов, хотя ее цена за последние дни и так выросла на четверть. Ее стоимость приближается к 20 долларам.
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Армия и оружие
Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» подбила неизвестная ракета
Avia.pro 01 мая в 23:36
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Технологии
NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 23:00
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:02
Культура
Бесогон и чад конспирологического кутежа
Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости 02 мая в 06:55
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Митрополит Иона умер из-за коронавируса
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин) умер ночью на 4 мая от коронавируса, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).
ТАСС 04:55
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек
За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
Политика
Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске
Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 06:24
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии
Суть событий вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Общество
В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса
В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
Невские Новости 04:06
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Кино
Представлен постер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Киноафиша России 02:19
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 74 тыс
Новые 5 795 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 74 401 зараженных.
ТАСС 04:50
Общество
Владимир Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Журналист Владимир Соловьев поделился информацией о том, что имеет недвижимость в Италии, и не собирается этого скрывать.
ToDay News Ufa 03:41
Здоровье
В Нижегородской области подтвердили 2852 случая заражения SARS-CoV-2
Нижний Новгород, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM В Нижегородской области на 4 мая выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:34