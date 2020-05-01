Энергетика
Эхо МосквыНефть сегодня утром дорожает после вступления в силу сделки ОПЕК +
После одного из самых тяжелых месяцев в истории нефтяного рынка, цены на сырье на биржах растут. Марка WTI дорожает на пять процентов, хотя ее цена за последние дни и так выросла на четверть. Ее стоимость приближается к 20 долларам.
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Комментарии
Общество
Минздрав РФ: часть ограничений сохранят до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.
Реальное время вчера в 13:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Транспорт
В Сербии смягчили меры против коронавируса
В Сербии началось возвращение к нормальной жизни от ограничений в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный транспорт, открываются кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:53
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Политика
Быстряков заявил, что Зеленский выпрашивает кредиты для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает новые кредиты как подачки, не обращая внимания на истинные интересы страны, сообщил украинский композитор Владимир Быстряков.
NewInform 02:35
Политика
ЦИК Казахстана прекратила полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
«Установить, что в связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан от 2 мая 2020 года № 315 «О Назарбаевой Д.Н.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в документе.
Известия 01:17
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
В Сети появились слухи о военном перевороте в Катаре
Московский Комсомолец 03:13
Армия и оружие
Посол РФ дал комментарий о попытке ввоза оружия боевиками в Венесуэлу
Каракас, 4 мая 2020, 10:38 — REGNUM Предотвращённая в ночь на 3 мая текущего года попытка боевиков из Колумбии по ввозу на территорию Венесуэлы оружия, сделана в качестве попытки нарушить в стране стабильную ситуацию для свержения законной власти.
REGNUM 03:38
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
У шести крымчан подтвердился коронавирус
Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных двигателей
Эксперты «Сar and driver» составили рейтинг двигателей, которые не «доживают» до отметки в 100 000 км пробега без ремонта.
Тарантас Ньюс 02:29
Армия и оружие
В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах
Политическая Экспертиза вчера в 13:27
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:00
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Газета.Ru вчера в 15:47
Финансы
«Курс сейчас по факту заморожен». Что произойдет с рублем после майских праздников: прогнозы экспертов
После мартовского обвала рубль немного наверстал потерянное благодаря продажам валюты со стороны ЦБ, но все равно стоит сейчас существенно меньше, чем два месяца назад.
Новая газета 02 мая в 06:21
Общество
Уткин жестко высказался о Волгограде
Газета.Ru вчера в 12:29
Общество
Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России
Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России.
Lenta.ru 03:58
Общество
Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы.
Невские Новости 01:02
Общество
Россияне снизили траты на бензин на 60% из-за пандемии
В апреле россияне покупали на 60,16% меньше бензина по сравнению с февралем, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Коммерсантъ 00:39