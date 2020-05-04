Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая

Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.
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Нефтяные цены в ходе торгов 4 мая перешли к небольшому росту

ИА Красная Веснавчера в 13:57

Нефть дешевеет из-за угрозы торговой войны между США и КНР

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Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

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Нефть падает в цене из-за рисков торговой войны между США и Китаем

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Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Вести.Ruвчера в 04:21

Цены на нефть снова обвалились

Московский Комсомолецвчера в 02:55
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Комментарии

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В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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Спецслужбы США описали возможные методы вмешательства РФ в выборы

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента.
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Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.
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Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

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В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом

Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников

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Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
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СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
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Общество

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Общество

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был перевезён из Махачкалы в одну из больниц Москвы.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

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France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

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Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына

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Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

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Цена Brent поднялась выше $29 за баррель

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Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

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