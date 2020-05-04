Энергетика
Profinance.ruЦены на нефть снижаются после трех дней роста
Биржевые фонды не спешат покупать ближние фьючерсы на нефть, опасаясь нового обвала цен. На торгах в понедельник нефть обоих ключевых сортов, Brent и WTI, заметно дешевеет после трех подряд дней роста.
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Нефть падает в цене из-за рисков торговой войны между США и Китаем
Национальная служба новостейвчера в 08:43
Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Комментарии
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По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
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Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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РИАМО 03 мая в 08:33
Общество
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Газета.Ru вчера в 04:33
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Nissan ограничит свое присутствие в Европе
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Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Венесуэла обвиняет Колумбию в попытке морского вторжения
Pravda.Ru вчера в 02:55