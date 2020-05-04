Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.

Нефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 525

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Общество Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России. 56

Общество Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Общество В семи районах Ленинградской области введут масочный режим Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации. 77

Происшествия В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга. 302

Общество Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза. 22

Футбол Голкипер итальянского клуба заразился коронавирусом Голкипер «Комо» Пьер Болчини заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Инстаграме».

Политика Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру России Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом. 2

Общество Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". 118