Энергетика
Аргументы и ФактыНефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая
Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.
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Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая
Вести.Ruвчера в 04:21
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:09, Ашберн
Комментарии
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Общество
Британия почти догнала Италию по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Великобритании почти достигло уровня Италии, сообщают британские СМИ.
Взгляд.ру 02 мая в 15:25
Игры
Силы НАТО против социализма — MicroProse анонсировала три новые игры
CyberSport.ru 10:38
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Политика
В Китае предупреждают о возможных вооруженных столкновениях с США
Из-за растущей волны враждебности отношения между Китаем и США могут перерасти к вооруженному противостоянию.
МонаВиста 10:07
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Политика
Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны
URA.Ru вчера в 21:58
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
Игры
Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле
Игромания.ру 09:16
Общество
Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза
По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.
Телеканал 360° вчера в 21:05
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Футбол
Голкипер итальянского клуба заразился коронавирусом
Голкипер «Комо» Пьер Болчини заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 11:59
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Политика
Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру России Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом.
RT на русском 12:21
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля.
Коммерсантъ 10:09
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Проценко назвал число больных в тяжелом состоянии в Коммунарке
В больнице в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Известия 04:01
Общество
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 230 человек
В штате Нью-Йорк за минувшие сутки зафиксировано еще 230 смертей среди пациентов с коронавирусом.
Национальная служба новостей 12:20
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49