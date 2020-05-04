Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЦены на нефть снижаются после трех дней роста

Биржевые фонды не спешат покупать ближние фьючерсы на нефть, опасаясь нового обвала цен. На торгах в понедельник нефть обоих ключевых сортов, Brent и WTI, заметно дешевеет после трех подряд дней роста.
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