Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая

Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

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В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

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