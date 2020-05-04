Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.

Нефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая

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