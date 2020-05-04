Энергетика
Аргументы и ФактыНефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая
Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.
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Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая
Вести.Ruвчера в 04:21
Нефть падает в цене из-за рисков торговой войны между США и Китаем
Национальная служба новостейвчера в 08:43
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Комментарии
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По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса
Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:22
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
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Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Коммерсантъ 05:45
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо
Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
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Общество
Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекции опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
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Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
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Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
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СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
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Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
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Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тульской области
По данным на 5 мая, за прошедшие сутки в Тульской области выявлено еще 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 04:22
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23