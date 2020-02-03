Энергетика
REGNUMНефть снижается к $54 за баррель
Марка находится вблизи сессионного минимума. Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией
Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Экономика
Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Политика
Путин назвал причину увольнения главы Чувашии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Футбол
«Тамбов» проведет матчи РПЛ в Нижнем Новгороде
Футбольный клуб "Тамбов" проведет вторую половину сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Политика
Путин рассказал о пользе тренировки мозга
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Здоровье
В Челябинске все школы закрыли на карантин
В Челябинске отменили занятия во всех школах из-за гриппа и ОРВИ.
Футбол
«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»
«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер».
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Гаджеты
Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Политика
Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции
Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Общество
Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035
Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Футбол
Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти
Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Футбол
Погба рассказал одноклубникам о желании покинуть «МЮ»
Погба рассказал о своем стремлении к «новому вызову» в июне, а его агент Мино Райола заявил, что он «находится в процессе» работы над трансфером, который так и не осуществился.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
Авто
Китайские автомобили подорожали в России
Импортируемые кроссоверы H2 и H6 прибавили 19,5-20,3 тыс. рублей, локализованные F7 и F7x – 25 тыс. рублей, а внедорожник H9 подорожал сразу на 70 тыс. рублей и установил рекорд максимальной стоимости китайского автомобиля в России – 2 782 000 рублей.