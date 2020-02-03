Энергетика

REGNUMREGNUMНефть снижается к $54 за баррель

Марка находится вблизи сессионного минимума. Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

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Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Нефть марки WTI дорожает на 3% на ожиданиях по сокращению добычи ОПЕК+

ПРАЙМ09:05

Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Фонтанка.Ру02:52

Цены на нефть впервые за год опустились ниже $54

RT на русском09:14

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

REGNUMвчера в 21:12

Цены на нефть снижаются на новостях о падении спроса в Китае

Финмаркетвчера в 10:41

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфаксвчера в 00:44
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Экономика

Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Газета.Ru 07:30
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru 08:34
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Общество

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

РИА Новости 05:23
Футбол

«Тамбов» проведет матчи РПЛ в Нижнем Новгороде

Футбольный клуб "Тамбов" проведет вторую половину сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Нижнем Новгороде.
МК-Спорт 08:35
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Политика

Путин рассказал о пользе тренировки мозга

РИА Новости 07:48
Политика

Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Коммерсантъ 08:01
Здоровье

В Челябинске все школы закрыли на карантин

В Челябинске отменили занятия во всех школах из-за гриппа и ОРВИ.
Эхо Москвы в Челябинске 07:16
Футбол

«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»

«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 17:01
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Взгляд.ру 08:50
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Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
iXBT.com 00:50
Политика

Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Известия 09:01
Происшествия

В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Вести.Ru 07:21
Общество

Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035

Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Э Вести 06:23
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Футбол

Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти

Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.
Советский спорт 03:17
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
REGNUM 09:06
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва 03:11
Футбол

Погба рассказал одноклубникам о желании покинуть «МЮ»

Погба рассказал о своем стремлении к «новому вызову» в июне, а его агент Мино Райола заявил, что он «находится в процессе» работы над трансфером, который так и не осуществился.
ODDS.ru 07:23
Хоккей

Алексей Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея

REGNUM 08:04
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

Коммерсантъ вчера в 10:40
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В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Авто

Китайские автомобили подорожали в России

Импортируемые кроссоверы H2 и H6 прибавили 19,5-20,3 тыс. рублей, локализованные F7 и F7x – 25 тыс. рублей, а внедорожник H9 подорожал сразу на 70 тыс. рублей и установил рекорд максимальной стоимости китайского автомобиля в России – 2 782 000 рублей.
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