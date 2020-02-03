с чего всё началось

Марка находится вблизи сессионного минимума. Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.

Нефть снижается к $54 за баррель

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Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Политика Путин назвал причину увольнения главы Чувашии Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.

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Политика Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца "Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

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Общество Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035 Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

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