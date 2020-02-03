с чего всё началось

Марка находится вблизи сессионного минимума. Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.

Нефть снижается к $54 за баррель

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Экономика Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Политика Украина рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами — Пристайко На Украине рассчитывают провести большой обмен удерживаемыми лицами, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком в Праге, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Спорт Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России (RSA).

Шоу-бизнес Певицу МакSим госпитализировали Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

Футбол «Торпедо» весеннюю часть первенства ФНЛ проведет в «Лужниках» Московское "Торпедо" весеннюю часть первенства Футбольной национальной лиги проведет на поле спортивного городка спорткомплекса "Лужники", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.