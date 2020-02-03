Энергетика
REGNUMНефть снижается к $54 за баррель
Марка находится вблизи сессионного минимума. Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Экономика
Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Политика
Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Армия и оружие
Анкара пообещала ответить на гибель турецких военных в Идлибе
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Футбол
Нападающий «Чертаново» Колесниченко пройдет просмотр в ЦСКА
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Политика
Трамп победил на кокусах в Айове
Политика
Украина рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами — Пристайко
На Украине рассчитывают провести большой обмен удерживаемыми лицами, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком в Праге, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
Общество
Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube
Холдинг Alphabet обнародовал данные о доходах YouTube (принадлежит холдингу). Годовой отчет размещен на сайте компании.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Кино
Вышел трейлер сериала «Меня это не устраивает» со звездами «Оно»
В сети появился трейлер сериала «Меня это не устраивает» («I Am Not Okay With This») со звездами фильма «Оно» Софии Лиллис и Уайатта Олеффа в главных ролях.
Спорт
Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России (RSA).
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Экономика
Рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд
В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
Футбол
«Торпедо» весеннюю часть первенства ФНЛ проведет в «Лужниках»
Московское "Торпедо" весеннюю часть первенства Футбольной национальной лиги проведет на поле спортивного городка спорткомплекса "Лужники", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Политика
В России предложили наказывать чиновников за оскорбления граждан
Документ станет логичным ответом на поручение главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности чиновников за оскорбления, добавил он.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.