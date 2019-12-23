Энергетика

REGNUMREGNUMНефть снова движется к $67 за баррель

Нефть марки Brent снова растет в цене в ходе торговой сессии 23 декабря, после кратковременного падения ниже $66 за баррель.
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Нефть не смогла «пробиться» к $67 за баррель

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Нефть дешевеет перед рождественскими праздниками

News.ru01:58

Нефть торгуется без единой динамики на сниженных оборотах в преддверии Рождества

ПРАЙМ06:00

Добыча нефти в Нейтральной зоне может возобновиться

Нефтегазовая вертикаль03:20

Эксперт: Снижение цен на нефть - это замкнутый круг

Российская газета02:47

Нефть практически стабильна, цена Brent - $66,15 за баррель

Финмаркет06:48

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:16
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Происшествия

Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Вести.Ru 17:56
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
ТАСС 17:00
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Армия и оружие

Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов

ГЛАС уже сообщал о том, что Борис Джонсон посетил авиабазу НАТО в Эстонии.
ГЛАС.RU 13:42
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 17:39
Политика

Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
iReactor 12:12
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 15:00
Политика

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Газета.Ru 16:49
Транспорт

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
Коммерсантъ 15:28
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Известия 15:05
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости 11:00
Политика

Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Газета.Ru 15:56
Кино

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Kinonews.ru вчера в 14:51
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Хоккей

«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов

Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
Чемпионат 16:59
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Общество

На Украине оценили проект демонтажа герба СССР со статуи «Родина-мать»

Известия 16:52
Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу Шеремета

Аргументы и Факты 10:39
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости 09:04
Общество

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Интерфакс 13:14
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости вчера в 07:58
Общество

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
Интерфакс 11:04
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Российская газета 02:28
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