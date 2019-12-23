Нефть марки Brent снова растет в цене в ходе торговой сессии 23 декабря, после кратковременного падения ниже $66 за баррель.

Нефть снова движется к $67 за баррель

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