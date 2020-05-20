Энергетика
REGNUMНефть снова опустилась к $35 за баррель
Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже.
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Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России
Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.
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Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
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Газета.Ru 12:26
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Сезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентября
Следующий футбольный сезон в стране планируют начать 1 сентября. Напомним, в настоящий момент мир переживает пандемию коронавируса.
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Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Комсомольская правда вчера в 23:07
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
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News.ru вчера в 07:54
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По мнению Третьяка, поскольку «Легенда № 17» является художественным фильмом, там можно немного отойти от правды.
Телеканал 360° 09:26
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Происшествия
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
Политика
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Газета.Ru вчера в 06:31
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Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
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Коммерсантъ 10:14
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Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
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