Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходя торговой сессии 20 декабря, нефть Brent снова опустилась ниже $66 за баррель.

Нефть снова опустилась ниже $66 за баррель

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