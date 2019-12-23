Энергетика
REGNUMНефть снова опустилась ниже $66 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходя торговой сессии 20 декабря, нефть Brent снова опустилась ниже $66 за баррель.
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Политика
Путин начал движение по Крымскому мосту
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Греция приостановила выдачу россиянина Винника
Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Происшествия
ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом года
Армия и оружие
В посольстве РФ опровергли слова Джонсона о сопровождении 56 российских самолетов
Посольство России в Великобритании опровергло утверждения премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что с мая по сентябрь британские истребители 21 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой
Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Биатлон
Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону, а также бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Энергетика
В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 75% в третьем квартале в годовом выражении, говорится в отчете Еврокомиссии.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России
Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Происшествия
СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину
В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.