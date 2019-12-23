Энергетика

REGNUMREGNUMНефть снова опустилась ниже $66 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходя торговой сессии 20 декабря, нефть Brent снова опустилась ниже $66 за баррель.
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Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
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Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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Артем Дзюба признан лучшим футболистом года

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Армия и оружие

В посольстве РФ опровергли слова Джонсона о сопровождении 56 российских самолетов

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Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Армия и оружие

На российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии совершено нападение

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Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

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Биатлон

Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону, а также бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.
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Медведев назвал условие снятия санкций против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
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В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ

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Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

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Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России

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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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