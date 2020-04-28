Энергетика
REGNUMНефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на 34 цента (1,47%), до $22,73 за баррель.
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