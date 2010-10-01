Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent превысила $24 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI растет на 15,32%, до $15,31 за баррель.
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Повторится ли апокалипсис на рынке нефти: что нужно знать

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Цена нефти марки Brent превысила $23

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 29 апреля в 14:00 MSK составил $23.68 за баррель (+$0.94; +4.13%)

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В Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ

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