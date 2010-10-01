Энергетика
РБКЦена нефти Brent превысила $24 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI растет на 15,32%, до $15,31 за баррель.
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Комментарии
Общество
В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян
Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
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Директор «Чертаново» считает, что в РПЛ может играть 20 клубов
Ларин отметил, что видел вариант с увеличением числа участников в РПЛ до 18 клубов, но считает, что команд может быть и больше – 20.
ProstoProSport 16:34
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В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
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Интерфакс 12:16
Энергетика
В Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ
В польской нефтегазовой компании PGNiG рассказали о согласии «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну газ, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы PGNIG Ежи Квечиньского.
Аргументы и Факты 17:02
Экономика
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на зарплату бизнесу
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении.
Агробук вчера в 03:56
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
Lenta.ru 17:48
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Космос
Астрофизики нашли «элегантное» объяснение структуры Вселенной
Суть событий вчера в 13:44
Футбол
В финале Кубка Белоруссии сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ
Metaratings 15:05
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 13:55
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big удивила фанатов фотографией из детства
Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства.
ФАН 16:53
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Политика
МИД оценил доклад США о вытеснении России с рынков ядерных технологий
В Москве изучают опубликованный Минэнерго США доклад о намерении вытеснить РФ с рынков ядерных технологий, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:57
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Здоровье
Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19
Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Общество
В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
РИА Новости 15:56