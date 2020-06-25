Лондон, 25 июня 2020, 21:48 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут, марка Brent во второй половине сессии 25 июня уверенно держится выше $41 за баррель.

Нефть снова поднялась выше $41 за баррель

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