Энергетика

REGNUMREGNUMНефть снова поднялась выше $41 за баррель

Лондон, 25 июня 2020, 21:48 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут, марка Brent во второй половине сессии 25 июня уверенно держится выше $41 за баррель.
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Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

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Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Кудрявцева с дочерью устроила показ бикини на пляже Адлера

На Кудрявцевой одето черное бикини в горошек, а на годовалой дочери — в полоску. Публикацию телеведущая назвала "Мое счастье".
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Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Общество

В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Рубят сук, на котором сидят

Президент Украины Владимир Зеленский изолировался из-за коронавируса, обнаруженного у его жены, поэтому в Ивано-Франковскую область поехали, чтобы оценить масштабы бедствия, премьер Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.
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Общество

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ТАСС вчера в 17:09
Общество

Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России

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Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Почему вспомнили про поставки санкционки Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая.
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Армия и оружие

Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме «Армия-2020»

Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке "Армия-2020", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
РИА Новости 01:09
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В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

По заявлению замглавы МИД РФ Александра Грушко, в Москве внимательно следят за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, передает РИА Новости.
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Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Здоровье

65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области

65 детей болеют коронавирусной инфекцией в Иркутской области.
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Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Газета.Ru 02:13
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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Политика

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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Общество

В правительстве Челябинской области снова нашли коронавирус

Челябинск, 26 июня 2020, 10:30 — REGNUM В Челябинской области трое сотрудников управления общественных связей регионального правительства заразились коронавирусом.
REGNUM 03:30
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Гаджеты

В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России

Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
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