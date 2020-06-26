Энергетика
REGNUMНефть снова поднялась выше $41 за баррель
Лондон, 25 июня 2020, 21:48 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут, марка Brent во второй половине сессии 25 июня уверенно держится выше $41 за баррель.
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В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
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