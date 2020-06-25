По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

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