Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
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Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Проходивший в части срочную службу гвардеец Никита Еременко не стал исключением и наравне со всеми маршировал с утра до вечера.
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Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил действия солдата, который накануне, 24 июня, непосредственно перед началом парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, карабином разбил стекла на автомобиле Федеральной службы охраны.
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Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

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ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
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Джиган подарил Самойловой браслет с бриллиантами за 6 млн рублей

Джиган потратил шесть миллионов рублей на покупку изысканного браслета с бриллиантами.
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Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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В Ленобласти выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

В Ленинградской области заболеваемость внебольничной пневмонией превысила многолетние данные на 65%, передает 78.ru.
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В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
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В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
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