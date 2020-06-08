Лондон, 9 июня 2020, 22:34 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в «зеленую зону» в ходе торгов 9 июня, нефть Brent превысила $41 за баррель.

Нефть снова превысила $41 за баррель

Интернет Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем. 47

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 18

Наука Археологи смогли изучить древнеримский город без раскопок Технология радиолокационного сканирования позволила специалистам составить подробную карту древнеримского города Фалерия Нови, сообщает ToDay News Ufa. 6

Наука Создан новый носимый магнитоэнцефалограф Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа. 2

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 7

Экономика МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. 67

Здоровье В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию Плановую госпитализацию по некоторым видам медпомощи возобновят в Приморье к концу месяца, сообщил губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии заксобрания края.

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 29

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 39