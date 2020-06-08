Энергетика
REGNUMНефть снова превысила $41 за баррель
Лондон, 9 июня 2020, 22:34 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в «зеленую зону» в ходе торгов 9 июня, нефть Brent превысила $41 за баррель.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Технологии
«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений
«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 07:33
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи из-за коронавируса
Мэр аргентинского города Буэнос-Айрес обратился в посольство РФ с просьбой о помощи из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 19:58
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
Происшествия
На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео
Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России вчера в 10:05
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
Наука
Археологи смогли изучить древнеримский город без раскопок
Технология радиолокационного сканирования позволила специалистам составить подробную карту древнеримского города Фалерия Нови, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:36
Политика
Экс-полковника ВС Австрии осудили за шпионаж в пользу России
По данным РИА Новости, Земельный суд Зальцбурга приговорил экс-военного к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Москва 24 16:57
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Наука
Создан новый носимый магнитоэнцефалограф
Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа.
Anonsens 09:27
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Здоровье
В Свердловской области зафиксировано ещё 242 случая коронавируса
В Свердловской области за прошедшие сутки было зафиксировано ещё 242 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире 04:25
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
Гаджеты
Новый недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
Китайская компания ОРРО выпустила новый смартфон под названием ОРРО А52.
Rusargument 16:36
Здоровье
В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
Плановую госпитализацию по некоторым видам медпомощи возобновят в Приморье к концу месяца, сообщил губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии заксобрания края.
РИА Новости 21:27
Общество
Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники
Online47.ru 19:53
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Экономика
Спор из-за избы: СФ намерен переложить уплату НДС на арендаторов
Как пояснил «Известиям» один из авторов поправки, замглавы комитета Андрей Епишин, предполагается, что такая схема будет действовать лишь на арендаторов из пострадавших отраслей, которым ранее фактически была предоставлена отсрочка по уплате аренды до 1 октября.
Известия 17:01
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10