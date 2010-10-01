Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть снова «скатилась» к отметке $58

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Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.

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Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

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Здоровье Залкалиани: мы делаем все, чтобы коронавирус не проник в Грузию Правительство Грузии работает в круглосуточном режиме, чтобы не допустить появления и распространения коронавируса в стране, заявил журналистам в Женеве глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Первый канал.