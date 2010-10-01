Финансы
REGNUMНефть снова «скатилась» к отметке $58
Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Армия и оружие
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
Политика
Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть
По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Политика
Минздрав готов направить еще один самолет в Китай для эвакуации украинцев
В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию
Российские хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в аварию.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
Оказывается, что в поисках внеземного разума земляне могут столкнуться со смертельной космической инфекцией, которая будет пострашнее коронавируса.
Политика
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 100 тысяч гривен
"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Гаджеты
Huawei представила планшет MatePad Pro с 5G и беспроводной зарядкой
Новинка является первым в мире планшетом с поддержкой 5G-сетей, и поставляется со стилусом M-Pencil, чувствительным к 4096 нажатий, интеллектуальной магнитной клавиатурой и беспроводной зарядкой.
Экономика
Американские индексы упали из-за угрозы пандемии
Падение индексов вызвала угроза пандемии.
Здоровье
Залкалиани: мы делаем все, чтобы коронавирус не проник в Грузию
Правительство Грузии работает в круглосуточном режиме, чтобы не допустить появления и распространения коронавируса в стране, заявил журналистам в Женеве глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Первый канал.
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Кино
Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»
Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам».
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных
Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Происшествия
Четверо погибли в ДТП на трассе в Коми
Четыре человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика на трассе в Усинском районе Республики Коми.