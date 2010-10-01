Финансы

REGNUMREGNUMНефть снова «скатилась» к отметке $58

Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
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Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
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Минздрав готов направить еще один самолет в Китай для эвакуации украинцев

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая.
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В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

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Шестеркин и Бучневич попали в аварию

Российские хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в аварию.
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Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Космос

Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

Оказывается, что в поисках внеземного разума земляне могут столкнуться со смертельной космической инфекцией, которая будет пострашнее коронавируса.
Вечерний курьер 21 февраля в 01:14
Политика

Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 100 тысяч гривен

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

Падение индексов вызвала угроза пандемии.
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Залкалиани: мы делаем все, чтобы коронавирус не проник в Грузию

Правительство Грузии работает в круглосуточном режиме, чтобы не допустить появления и распространения коронавируса в стране, заявил журналистам в Женеве глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Первый канал.
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Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»

Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам».
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При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных

Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
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Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
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Четверо погибли в ДТП на трассе в Коми

Четыре человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика на трассе в Усинском районе Республики Коми.
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