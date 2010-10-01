Финансы
REGNUMНефть снова «скатилась» к отметке $58
Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
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Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
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Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
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Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
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Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться
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Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.
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В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»
В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
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Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Общество
Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян
В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
Общество
Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне
Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
Общество
Австрия приостановила движение поездов с Италией из-за коронавируса
Австрия приостановила движение поездов с Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса.
Наука
Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии
Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
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«Рэпторс» одержали самую крупную победу в истории клуба
«Рэпторс» установили новый рекорд клуба, одержав победу над «Индианой» с разницей в 46 очков (127:81).
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Музыка
BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом
Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
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Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
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Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Космос
«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе
По мнению психологов, помочь астронавтам получить наиболее полные ощущения и почувствовать себя на Земле помогут эроботы – система, сочетающая в себе обычных секс-роботов, различные гаджеты виртуальной реальности и искусственные интеллект, позволяющий «понимать» потребности конкретного человека.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).