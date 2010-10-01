Финансы

REGNUMREGNUMНефть снова «скатилась» к отметке $58

Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Нефть снова «скатилась» к отметке $58

REGNUM21 февраля в 07:20

Российская валюта на открытии торговой сессии снизилась против доллара США

АК&М21 февраля в 03:54
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Политика

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 22 февраля в 20:03
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
РБК вчера в 06:12
Интернет

Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Pravda.Ru 21 февраля в 14:02
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Гаджеты

AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro

AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
3DNews вчера в 13:02
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

МИР 24 22 февраля в 02:30
Наука

Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться

ToDay News Ufa 21 февраля в 15:14
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 22 февраля в 15:58
Политика

США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины

Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.
RT на русском вчера в 22:30
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 21 февраля в 08:51
Общество

Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
RT на русском вчера в 23:01
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Общество

Австрия приостановила движение поездов с Италией из-за коронавируса

Австрия приостановила движение поездов с Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 16:48
Наука

Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии

Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
RT на русском вчера в 10:08
Баскетбол

«Рэпторс» одержали самую крупную победу в истории клуба

«Рэпторс» установили новый рекорд клуба, одержав победу над «Индианой» с разницей в 46 очков (127:81).
Sports.ru вчера в 23:58
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Музыка

BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом

Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
ИА InterMedia 22 февраля в 00:54
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
AutoNews 21 февраля в 05:38
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия вчера в 10:06
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru вчера в 18:50
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском 22 февраля в 17:42
Политика

Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
ИА Новороссия 21 февраля в 15:32
Космос

«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

По мнению психологов, помочь астронавтам получить наиболее полные ощущения и почувствовать себя на Земле помогут эроботы – система, сочетающая в себе обычных секс-роботов, различные гаджеты виртуальной реальности и искусственные интеллект, позволяющий «понимать» потребности конкретного человека.
Что происходит 00:14
Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° 21 февраля в 14:03
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