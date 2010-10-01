Финансы

REGNUMREGNUMНефть снова «скатилась» к отметке $58

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Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Нефть снова «скатилась» к отметке $58

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