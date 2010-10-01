Финансы
REGNUMНефть снова «скатилась» к отметке $58
Нефть марки Brent 21 февраля показывает нисходящий тренд второй день подряд. Потенциал снижения пока находится в пределах уровня $58 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Политика
Трамп пожелал мира между Россией и Украиной
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил, что хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились.
Гаджеты
Новый средний уровень в исполнении Sony. Xperia 10 II получил тройную камеру, Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 3600 мАч
В общем, в отличие от Xperia 1 II, Xperia 10 II действительно стал намного лучше.
Биатлон
Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Общество
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Здоровье
Organic Welcome советует употреблять два банана в день
Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Здоровье
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта, способствующих эффективной защите сердца.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
В Венеции из-за коронавируса раньше срока завершили карнавал
Из-за вспышки коронавируса в Италии власти приняли решение раньше срока завершить Венецианский карнавал.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили около 20 ракет по Израилю
Около 20 ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля 23 февраля.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Кино
Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол
Киностудия Lucasfilm запустила в производство очередной фильм во вселенной «Звездных войн».
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Футбол
Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Здоровье
Названы провоцирующие артрит и рак продукты
Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Здоровье
На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представили под брендом Samsung
Компанией Renault Samsung Motors представлена южнокорейская версия купе-кроссовера Arkana. Данная модель получила название Samsung XM3.
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet вернутся на российский рынок
По информации пресс-центра автопроизводителя из Узбекистана, со следующего месяца из салонов начнут "выезжать" модели Chevrolet Spark, Nexia (Lacetti) и Cobalt.Также было отмечено, что дилерская сеть в России будет создана на базе центров GM, Chevrolet, а также Ravon, который покинет рынок к середине года.