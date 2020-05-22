Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР от целевого показателя роста

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Нефть снова ушла под отметку $35

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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

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Новости кризиса 22 мая: России предсказали вторые 90-е, кризис закончится только к 2021 году

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Цены на нефть обвалились

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Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Армия и оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

Ранее председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Минск ведет работу над совершенствованием ракетного вооружения собственного производства.
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Армия и оружие

Истребители трех стран НАТО сопровождали российские бомбардировщики

Вести.Ru вчера в 10:20
Общество

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Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
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Религия

Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца

Саратов 24 01:44
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Общество

Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
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Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $500 млн

На 8 мая международные резервы страны составляли $562,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $500 млн, или на 0,1%.
REGNUM вчера в 09:27
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
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Авто

Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Авто

BMW обнародовала цену на M4 Edition M Heritage для России

Немецкий концерн обнародовал цену на купе класса "люкс" для России.
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»

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Финансы

Курс рубля снижается в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).
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В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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Футбол

Кикнадзе: осенью были вопросы к Семину в плане травм игроков

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) были вопросы к главному тренеру Юрию Семину относительно травм игроков.
РИА Новости 04:53
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним

Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Общество

Госдума одобрила поправку об увеличении пособия по уходу за детьми

Представители Государственной думы приняли поправку, увеличивающую минимальное пособие по уходу за ребенком.
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Общество

Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

Стали известны самые популярные среди выпускников российских школ факультеты вузов.
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Здоровье

Межрайонный центр диагностики коронавируса открылся в Лыскове

Гипер НН вчера в 12:24
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Общество

В Крыму за сутки 10 человек заболели коронавирусом

10 человек заболели COVID-19 за сутки.
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