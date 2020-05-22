Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Армия и оружие Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство Ранее председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Минск ведет работу над совершенствованием ракетного вооружения собственного производства.

Общество Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". 26

Общество Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19. 1K

Политика Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым. 47

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,7K

Финансы Курс рубля снижается в начале торгов На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).

Происшествия В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 5

Футбол Кикнадзе: осенью были вопросы к Семину в плане травм игроков Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) были вопросы к главному тренеру Юрию Семину относительно травм игроков.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 186