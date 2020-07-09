Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСтоимость нефти Brent выросла до 43,31 доллара за баррель

В четверг утром, 9 июля, мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. К 07:43 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на сырье Brent поднималась на 0,05 процента — до 43,31 доллара за баррель.
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Вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent в ближайшие дни - ИК «Алго Капитал»

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Цена на нефть Brent растёт

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Эхономика: Мировые цены на нефть снижаются

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Новости кризиса 9 июля. Пенсионеры получат единовременную выплату, а мобильная связь станет дороже

URA.Ru00:08

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды

Банки.ру01:27

Нефть торгуется разнонаправленно на фоне признаков восстановления спроса

ПРАЙМ01:07
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Происшествия

Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК

NewInform 05:01
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Политика

Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
4
Общество

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
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Политика

Деркач: Порошенко признался Байдену в организации диверсии Украины в Крыму в 2016 году

Из диалога Порошенко и Байдена следует, что украинский политик фактически признаётся в организации диверсионной операции в Крыму.
ИА Новороссия 05:17
Футбол

Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Авто

Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

Как сообщается на сайте «speedme.ru», Компания «Toyota» официально представила Corolla Cross.
Лезги газет 02:50
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Здоровье

Какие продукты не стоит есть при высоком уровне холестерина

Учёные из Университета Южной Флориды рассказали, какие продукты нельзя употреблять людям с высоким уровнем холестерина в крови.
Питерские заметки 07 июля в 10:58
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения от рака

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении долгого времени борется с раком головного мозга, несколько месяцев назад вернулась домой.
Live24 03:32
20
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
3
Общество

«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции

Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
РБК 05:13
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Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
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Общество

Более 390 свердловских медиков заразились коронавирусом с начала пандемии

По данным оперштаба региона на 9 июня, всего в Свердловской области зарегистрировано 15 068 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 9 243 пациента, 144 человека умерли.
ТАСС 04:12
Политика

Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
3
Армия и оружие

Индия перебросила к границе с Китаем истребители МиГ-29 и вертолеты Apache

Китайско-индийская граница на спорной территории Ладакх расположена на высокогорье, поэтому Индия перебросила к ней вертолеты AH-64E Apache и истребители МиГ-29.
Discover24 03:31
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Здоровье

В ВОЗ оценили риски распространения бубонной чумы в России

Распространение бубонной чумы в России крайне маловероятно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, комментируя случаи заражения в Китае и Монголии.
Rambler News Service 05:08
Общество

Мэрия Москвы отрицает, что сведения о голосовавших в интернете оказались в открытом доступе

Ранее интернет-издание «Медуза» написала, что в течение нескольких часов незашифрованная база с личными данными избирателей находилась фактически в открытом доступе на одном из государственных интернет-ресурсов.
Эхо Москвы 04:34
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
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Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
48
Общество

Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова

РИА Новости 04:39
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Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
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Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
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Происшествия

В Севастополе коронавирус выявили у троих жителей Перми

В инфекционной больнице Севастополя по состоянию на 9 июля под наблюдением находятся 156 человек, в городской больнице № 9 - 97.
КП - Севастополь 04:37
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