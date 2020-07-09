В четверг утром, 9 июля, мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. К 07:43 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на сырье Brent поднималась на 0,05 процента — до 43,31 доллара за баррель.

Стоимость нефти Brent выросла до 43,31 доллара за баррель

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