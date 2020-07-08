Энергетика

REGNUMREGNUMНефть сохраняет тенденцию к росту выше $44

Москва, 9 июля 2020, 08:16 — REGNUM Торги по нефти 8 июля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,94% до $43, 26. Нефтяные котировки сохраняют тенденцию к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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