Москва, 9 июля 2020, 08:16 — REGNUM Торги по нефти 8 июля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,94% до $43, 26. Нефтяные котировки сохраняют тенденцию к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Здоровье 1 сентября без линейки? Роспотребнадзор установил требования к работе школ, детсадов и лагерей Если эпидемиологическая ситуация позволит, то летние лагеря возобновят свою работу по следующему графику: • загородные оздоровительные лагеря - 15 июля 2020 года, • лагеря дневного пребывания детей на базе школ (список школ уточняется) – 1 августа 2020 года, • лагеря палаточного типа – после полного снятия режима повышенной готовности на территории МО.

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Политика Володин предложил провести анализ международных соглашений России Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. 2

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 416

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