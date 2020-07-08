Энергетика
REGNUMНефть сохраняет тенденцию к росту выше $44
Москва, 9 июля 2020, 08:16 — REGNUM Торги по нефти 8 июля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,94% до $43, 26. Нефтяные котировки сохраняют тенденцию к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Технологии
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
Здоровье
1 сентября без линейки? Роспотребнадзор установил требования к работе школ, детсадов и лагерей
Если эпидемиологическая ситуация позволит, то летние лагеря возобновят свою работу по следующему графику: • загородные оздоровительные лагеря - 15 июля 2020 года, • лагеря дневного пребывания детей на базе школ (список школ уточняется) – 1 августа 2020 года, • лагеря палаточного типа – после полного снятия режима повышенной готовности на территории МО.
Kolomna-spravka.ru вчера в 06:16
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски
В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
Здоровье
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Томской области
Вести-Томск 04:13
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Политика
Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Симферополь
Взгляд.ру вчера в 09:24
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
В Ассоциации туроператоров России считают, что международное транспортное сообщение с популярными мировыми курортами будет открыто для граждан не раньше сентября.
Городовой вчера в 12:19
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Общество
В Тульской области за сутки выявили 64 носителя коронавируса
С начала пандемии, по данным официальной статистики, в регионе коронавирусом заболели 7 312 человек, что составляет 0.5% населения Тульской области.
Тульская пресса 03:39
Происшествия
Суд назначил повторную экспертизу травм Максима Румянцева
«Мог ли при данной ситуации потерпевший Румянцев получить травмы средней тяжести, а также телесные повреждения в области носа», – такой вопрос предложил задать экспертам адвокат Шибанова.
Новый День 04:01
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей вчера в 06:44
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Футбол
Павлюченко вошел в число лучших нападающих «Тоттенхэма»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма".
Pravda.Ru 02:40
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 07 июля в 02:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля
Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09