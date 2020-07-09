Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39%, составив $40,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30% — до $42,95 за баррель.
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Эхономика: Мировые цены на нефть снижаются

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Цена на нефть Brent растёт

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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды

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Новости кризиса 9 июля. Пенсионеры получат единовременную выплату, а мобильная связь станет дороже

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Стоимость барреля Brent опустилась ниже $43

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Цены на нефть падают на информации о росте запасов в США

News.ruвчера в 01:28
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", — говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Происшествия

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45
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Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявлено 188 зараженных коронавирусной инфекцией, вылечились еще 123 пациента, скончались 4 носителя COVID-19, в двух случаях причиной смерти стал именно вирус и его осложнения.
Kursk.com вчера в 03:19
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру вчера в 01:33
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн

Первое место по числу случаев занимают США (3 млн заразившихся), второе сохраняет Бразилия (1,7 млн), на третьем месте — Индия (742 тыс.) Россия занимает четвертое место (700 тыс.), далее следует Перу (312 тыс.) Подробнее о ситуации с COVID-19 в США — в материале "Ъ" "Коронавирус объехал Америку на кривой".
Коммерсантъ вчера в 21:32
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Культура

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском 07 июля в 07:13
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

ToDay News Ufa вчера в 23:49
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Общество

Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских

BFM.ru 02:21
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Общество

В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.
Газета.Ru 01:12
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
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Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
1
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Общество

Полиция задержала Никиту Джигурду около Дивеевского монастыря

На территории населенного пункта с апреля 2020 года введен строгий карантин из-за ситуации с коронавирусом, но Джигурду все равно потянуло посетить известный монастырь.
RuNews24.ru вчера в 12:56
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Происшествия

На Украине рассказали о ситуации с лесными пожарами в Луганской области

RT на русском 02:05
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Космос

Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»

РИА Новости вчера в 22:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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