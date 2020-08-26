Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне
Смотрите также
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Асмус примерила образ сексуальной брюнетки
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к чипированию
Два человека пострадали при аварийной посадке вертолета в Сочи
«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео
Берлинский кинофестиваль сменил номинации на «гендерно-нейтральные»
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%
В США из-за урагана «Лаура» эвакуируются сотни тысяч людей
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Цены на нефть сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику после резкого взлета накануне. 25 августа 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,42%, до 46,29 долл.В источнике
Подробнее о событии