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Neftegaz.ru
Neftegaz.ru

Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне

Цены на нефть сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику после резкого взлета накануне. 25 августа 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,42%, до 46,29 долл.В источнике
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Газета.Ru

Ураган «Лаура» влияет на нефтяные цены

Газета.Ru08:54
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Ураганного ралли на рынке нефти не случилось

REGNUM08:59
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Лаура вернула цены на нефть в область выше $46 за баррель

Profinance.ruвчера в 11:25
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
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Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

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Lenta.ru

Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

Lenta.ru04:43

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Матч ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесен из-за погодных условий

Матч шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между вторыми командами московского "Спартака" и "Краснодара" перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный Twitter "красно-белых".
РИА Новости08:33

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования пост Telegram-канала "Военный обозреватель" Напомним, что инциденты с участием российских и американских военных в Сирии происходят регулярно.
Piter.tv08:36
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