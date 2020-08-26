Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне
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Цены на нефть сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику после резкого взлета накануне. 25 августа 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,42%, до 46,29 долл.В источнике
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