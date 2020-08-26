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Neftegaz.ru
Neftegaz.ru

Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне

Цены на нефть сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику после резкого взлета накануне. 25 августа 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,42%, до 46,29 долл.В источнике
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News.ru

Ураган «Лаура» стал одной из крупнейших угроз для нефтедобычи США

News.ru05:59
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
Lenta.ru

Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

Lenta.ru04:43
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
REGNUM

Спекулятивный рост цен на нефть иссякнет за неделю — эксперт

REGNUM05:16
Вести.Ru

Ураган «Лаура» сравнили с «Катриной»: нефть и бензин дорожают

Вести.Ru05:32
Profinance.ru

Лаура вернула цены на нефть в область выше $46 за баррель

Profinance.ruвчера в 11:25

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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Белорусские военные случайно раскрыли свою схему ПВО

После приведения ВС Белоруссии в полную боевую готовность и активации систем ПВО у НАТО появилась возможность с точностью до десятков метров зафиксировать все позиционные районы белорусских средств ПВО.
Вечерний курьер06:41
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.
РИА Новости04:16
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