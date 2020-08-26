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Neftegaz.ru
Neftegaz.ru

Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне

Цены на нефть сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику после резкого взлета накануне. 25 августа 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,42%, до 46,29 долл.В источнике
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Вести.Ru

Ураган «Лаура» назвали наибольшей угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Вести.Ru05:32
ИА Красная Весна

Нефтяники сократили добычу в Мексиканском заливе из-за наступающего урагана

ИА Красная Веснавчера в 14:47
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
REGNUM

Цены на нефть повысил ураган «Лаура»

REGNUM01:15
Lenta.ru

Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

Lenta.ru04:43
Известия

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

Известиявчера в 13:14

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48

Шойгу рассказал о первых получателях вакцины от COVID-19 в армии

Российские военнослужащие получат прививку от коронавирусной инфекции в обязательном порядке, первыми вакцинацию пройдут несущие боевую вахту вдалеке от мест постоянной дислокации, рассказал в среду, 26 августа, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Известия03:50
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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