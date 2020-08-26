Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне
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Подчеркивается, что причиной роста цен на нефть 25 числа стала остановка ее добычи в американской части Мексиканского залива по причине произошедших тропических штормов Лаура и Марко. Накануне отмечалось усиление Лауры, и этот шторм превратился в ураган.В источнике
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