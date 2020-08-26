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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Нефть торгуется без единой динамики после взлета накануне

Подчеркивается, что причиной роста цен на нефть 25 числа стала остановка ее добычи в американской части Мексиканского залива по причине произошедших тропических штормов Лаура и Марко. Накануне отмечалось усиление Лауры, и этот шторм превратился в ураган.В источнике
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Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
News.ru

Эксперты предсказали рост цен на нефть из-за урагана в Мексиканском заливе

News.ru09:59
Lenta.ru

Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

Lenta.ru04:43
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Ураганного ралли на рынке нефти не случилось

REGNUM08:59
ТАСС

Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе

ТАСС11:02
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
Известия

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

Известиявчера в 13:14

«Спартак» на выезде обыграл «Ротор» в матче чемпионата России

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" – 1:0. Единственный мяч в стане победителей забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
Вести.Ru13:25

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48
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Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости13:26

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВвчера в 10:09
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