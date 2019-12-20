Энергетика

REGNUMREGNUMНефть торгуется по цене $66 за баррель

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent опустились в цене на 35 центов (0,53%), до $66,19 за баррель. Чуть раньше в ходе торговой сессии «мировой эталон» находился ниже $66 за баррель.
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