Энергетика
REGNUMНефть торгуется по цене $66 за баррель
К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent опустились в цене на 35 центов (0,53%), до $66,19 за баррель. Чуть раньше в ходе торговой сессии «мировой эталон» находился ниже $66 за баррель.
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По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
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"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
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У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба
Около 6 часов вечера 19 декабря появились первые сообщения о стрельбе в центре Москвы.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
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В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
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Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении, свидетельствуют данные голосования в пятницу.
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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
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Опубликованы снимки эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗа
Ульяновское предприятие получило Одобрение типа транспортного средства на «Буханку» с новыми опциями, снимки которого появились в Сети.
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В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем
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Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2»
В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.
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В Архангельске две девушки убили свою ровесницу
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В подмосковном автобусе обнаружили бомбу
В подмосковном Реутове в одном из автобусов маршрута №14 обнаружен пакет, предположительно, со взрывным устройством.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
ВМФ получит четыре атомные подлодки в 2020 году
Военно-морской флот получит в 2020 году четыре атомные подлодки, построенные на «Севмаше».
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.