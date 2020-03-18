Коронавирус

Инфо24Инфо24Нефть упала ниже $27, а доллар достиг 80 рублей

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI тоже упали в цене и стали стоить меньше 24 долларов за баррель. Из-за очередного падения цен на нефть биржевой курс доллара резко вырос и достиг 80 рублей — впервые с зимы 2016 года.
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Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже

РБК14:13

Доллар подскочил выше 80 рублей

URA.Ru11:40

Нефть марки WTI дешевле $21. Доллар и евро уперлись в потолок, установленный Мосбиржей

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Курс доллара превысил 80 рублей на торгах. Нефть упала до 26 долларов за баррель

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Курс евро достиг 88 рублей

Известия12:24

Доллар подскочил выше 80 рублей, а цена на нефть Brent упала ниже $26

Life.ru11:31
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Муцениеце шокировала подписчиков снимком с женатым мужчиной

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Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ

Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
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Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»

После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
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Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:39
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
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Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

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Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса

Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 04:30
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
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Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
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Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
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Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.
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Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
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В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

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В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

ТАСС 02:59
Экономика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
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19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Live24 вчера в 02:39
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Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период

Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Мэрия г. Казани 02:52
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
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Общество

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
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Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
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Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.
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Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
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