Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI тоже упали в цене и стали стоить меньше 24 долларов за баррель. Из-за очередного падения цен на нефть биржевой курс доллара резко вырос и достиг 80 рублей — впервые с зимы 2016 года.

Нефть упала ниже $27, а доллар достиг 80 рублей

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