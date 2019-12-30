Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись на 18 центов (0,27%), до $68,10 за баррель.

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Политика МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Театры Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

Происшествия Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

Политика В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.

Политика Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.

Происшествия Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за завихрений воздуха или спутной струи от взлетевшего с той же полосы за минуту до инцидента Airbus.

Единоборства Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.

Экономика Антигерой года. Вам бы такого Министра Министр же докладывал Президенту о том, что Меркурий - это решение проблемы с фальсификатом в молочной отрасли.

Общество Ученые назвали самые востребованные профессии грядущего десятилетия Эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет.

Общество «Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Общество Меган Маркл и принца Гарри отказались принять в канадском ресторане Коффель объяснил супругам, что ресторан не может обеспечить полную безопасность членам британской королевской семьи — он отказался предоставить им столик, чтобы не подвергать риску герцогов и других гостей.