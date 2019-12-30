Энергетика
REGNUMНефть установилась на отметке выше $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись на 18 центов (0,27%), до $68,10 за баррель.
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Политика
МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Происшествия
Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС
В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Политика
Кремль опубликует фотоальбом к 20-летию президентства Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль подготовил фотоальбом с архивными фото к 20-летию президентства Владимира Путина.
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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Политика
В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
Космос
Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.
Политика
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
Происшествия
Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате
Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за завихрений воздуха или спутной струи от взлетевшего с той же полосы за минуту до инцидента Airbus.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Армия и оружие
США не сообщили России об ударах по объектам в Сирии и Ираке
Россия не получала от США информации об ударах по ряду объектов в Сирии и Ираке, нанесённых 29 декабря.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
Общество
Власти Москвы предупредили водителей о метели о гололеде
В Москве ожидаются снег, усиление ветра до 18 м/с и гололед, предупредил в Twitter Центр организации дорожного движения.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона за 6 тысяч рублей с большим экраном и NFC
В России стартовали продажи смартфона Digma Citi 609, относящегося к бюджетному классу. Модель оценивается в 5 990 рублей.
Экономика
Антигерой года. Вам бы такого Министра
Министр же докладывал Президенту о том, что Меркурий - это решение проблемы с фальсификатом в молочной отрасли.
Общество
Ученые назвали самые востребованные профессии грядущего десятилетия
Эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Общество
Меган Маркл и принца Гарри отказались принять в канадском ресторане
Коффель объяснил супругам, что ресторан не может обеспечить полную безопасность членам британской королевской семьи — он отказался предоставить им столик, чтобы не подвергать риску герцогов и других гостей.
Политика
Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом
Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Здоровье
Названы «здоровые» продукты, которые всегда должны быть в холодильнике
Эксперты по питанию из Индии перечислили «здоровые» продукты, которые в обязательном порядке должны быть в холодильнике.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.