Энергетика

REGNUMREGNUMНефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись на 18 центов (0,27%), до $68,10 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском00:22

Цены на нефть корректируются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:35

Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США и напряженности на Ближнем Востоке

ПРАЙМ00:30

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

REGNUM00:13

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель

Росбалт01:59

Рост евро к рублю с одновременным снижением доллара продолжится

АК&М02:22

«Нас ждет нефтяное цунами»

Expert.ru04:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Lenta.ru 03:26
Политика

МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Парламентская газета 04:25
Происшествия

Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС

В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Известия 04:40
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
Политика

Кремль опубликует фотоальбом к 20-летию президентства Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль подготовил фотоальбом с архивными фото к 20-летию президентства Владимира Путина.
iReactor 04:30
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Хоккей

Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею

Газета.Ru 03:32
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Происшествия

Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове

Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Вести.Ru 04:47
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском 28 декабря в 17:02
Политика

В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми

В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
RT на русском 04:38
Космос

Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.
Lenta.ru 03:35
Политика

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

Названа возможная причина крушения самолета Bek Air в Алма-Ате

Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за завихрений воздуха или спутной струи от взлетевшего с той же полосы за минуту до инцидента Airbus.
Аргументы и Факты 04:57
Единоборства

Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом

В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Зори Табасарана вчера в 00:39
Армия и оружие

США не сообщили России об ударах по объектам в Сирии и Ираке

Россия не получала от США информации об ударах по ряду объектов в Сирии и Ираке, нанесённых 29 декабря.
REGNUM 05:11
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК вчера в 14:39
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов

RT на русском 03:27
Общество

Власти Москвы предупредили водителей о метели о гололеде

В Москве ожидаются снег, усиление ветра до 18 м/с и гололед, предупредил в Twitter Центр организации дорожного движения.
РБК 03:53
Гаджеты

В России начались продажи смартфона за 6 тысяч рублей с большим экраном и NFC

В России стартовали продажи смартфона Digma Citi 609, относящегося к бюджетному классу. Модель оценивается в 5 990 рублей.
Dgl.ru вчера в 15:32
Экономика

Антигерой года. Вам бы такого Министра

Министр же докладывал Президенту о том, что Меркурий - это решение проблемы с фальсификатом в молочной отрасли.
Dairy News 02:05
Общество

Ученые назвали самые востребованные профессии грядущего десятилетия

Эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет.
Телеканал 360° 01:42
Общество

«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
ТАСС 03:49
Общество

Меган Маркл и принца Гарри отказались принять в канадском ресторане

Коффель объяснил супругам, что ресторан не может обеспечить полную безопасность членам британской королевской семьи — он отказался предоставить им столик, чтобы не подвергать риску герцогов и других гостей.
Salt Mag 04:52
Политика

Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом

Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Здоровье

Названы «здоровые» продукты, которые всегда должны быть в холодильнике

Эксперты по питанию из Индии перечислили «здоровые» продукты, которые в обязательном порядке должны быть в холодильнике.
Актуальные Новости 00:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное