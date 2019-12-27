Энергетика

REGNUMREGNUMНефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись на 18 центов (0,27%), до $68,10 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нефть торгуется вблизи 3-месячных максимумов

Финмаркетвчера в 08:33

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:39

Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

ПРАЙМвчера в 00:07

Котировки Brent и WTI держатся вблизи максимумов за три месяца

Росбалтвчера в 07:11

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

REGNUMвчера в 11:34

Нефть растёт на фоне оптимизма в отношении сделки США и КНР

News.ru26 декабря в 01:00

Неделя на нефтяном рынке завершилась ростом цен на сырье

Московский Комсомолецвчера в 21:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском 09:58
Хоккей

Капитан Канады не снял шлем во время гимна России

Спорт-Экспресс 16:08
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Спорт

Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
ProstoProSport вчера в 05:22
Политика

Россия и Украина продолжили переговоры по газу в Вене

Киев и Москва продолжают переговоры по согласованию нового контракта о транзите газа. Об этом сообщили журналистам представители «Газпрома».
ГЛАС.RU вчера в 07:53
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости 16:04
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»

Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
РЕН ТВ вчера в 18:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Коммерсантъ 17:59
Шоу-бизнес

Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
ТАСС 10:09
Кино

Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»

Компания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер фильма «Соник в кино», на этот раз зрителям показали главного героя в детском образе.
Телепрограмма вчера в 04:22
Футбол

Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»

Говорит Москва вчера в 23:08
Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

Газета.Ru 14:31
Происшествия

Шестилетняя девочка умерла после визита к стоматологу

Трагедия с ребенком произошла в городе Славянске Донецкой области Украины. Шестилетняя девочка умерла после посещения стоматолога.
Регион online 16:14
Хоккей

«Ак Барс» сегодня сыграет с «Локомотивом»

«Ак Барс» 28 декабря проведёт заключительный в этом году матч с «Локомотивом».
Республика Татарстан 06:23
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Аргументы и Факты 26 декабря в 20:20
Экономика

Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
РИА Новости 17:34
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 13:39
Гаджеты

В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года

Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Planet Today 09:04
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК 08:32
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Недвижимость

В Воронеже за год подорожало вторичное жилье

В Воронеже, говорят исследователи, стоимость квадратного метра площади выросла на 5,7% до 50 871 рубля.
МОЁ! Оnline Воронеж 26 декабря в 08:56
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 вчера в 07:16
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:56
Происшествия

Из психбольницы в Чите сбежали двое опасных пациентов

Двое судимых пациентов, которые проходят принудительное лечение в читинской психиатрической больницы, совершили побег.
Свободная Пресса 04:21
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Авто

Tesla привлекла миллиардное финансирование от китайских банков

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Tesla и группа китайских банков договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита на 10 млрд юаней для автомобильного завода в Шанхае.
Вести.Финанс 26 декабря в 22:37
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Astera вчера в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное