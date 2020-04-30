Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
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