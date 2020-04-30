Энергетика
ИнтерфаксНефть уверенно дорожает накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая.
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Комментарии
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
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Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
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Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10
Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
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Пожар произошел на крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев»
Пожар произошел на плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
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РИА Новости 18:52
Общество
Более 270 россиян вылетели из Нью-Дели в Россию
Более 270 пассажиров зарегистрировались на вывозной рейс, который вылетел в субботу из столицы Индии Нью-Дели в Санкт-Петербург и Москву с россиянами на борту.
ТАСС 21:18
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия вчера в 01:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 21:22
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Политика
Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.
Московский Комсомолец 12:30
Политика
В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева
Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
РИА Новости 19:20
Общество
Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Общество
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии
Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
РБК 21:53
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
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Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News 04:39