Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Brent подорожала до $36,23 за баррель

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Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

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Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

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Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45
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Наука

Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие

Американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке объяснили феномен притяжения противоположностей и пришли к выводу, что такие союзы очень крепкие.
ФАН 06:52
Здоровье

Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес.
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Кино

Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»

News.ru 04:55
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Футбол

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
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Наука

Британцы разработали ингалятор для борьбы с коронавирусом

ToDay News Ufa 15:18
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Кино

Специалисты по визуальным эффектам сравнили «Защитников» с болливудским кино

Специалисты по визуальным эффектам оценили три картины: "Притяжение", "Защитники" и "Т-34".Как сообщает film.ru, создатели ролика похвалили "Т-34", но заметили, что весь фильм построен на одном повторяющемся эффекте, когда актёры замирают перед камерой, а оператор передвигается вокруг них.
ИА InterMedia 08:49
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Общество

К 1800 приблизилось количество заболевших коронавирусом в Приморье

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, темп прироста заболевших за сутки составил 2,54%.
EastRussia 21:28
Политика

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
Lenta.ru 20:16
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Общество

Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев

Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
Коммерсантъ Ярославль 10:20
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом

Модель Оксана Самойлова прокомментировала новости о своем воссоединении с Джиганом.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Политика

Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая.
Известия 10:34
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Общество

В России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым правила приобретения полиса ОСАГО будут меняться в зависимости от характеристик водителя.
Ruposters.ru вчера в 09:04
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Технологии

Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
РБК 21:36
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Авто

Первые кроссоверы Geely Atlas Pro приехали в Белоруссию

Белорусский завод «БелДжи» готовится к выпуску нового полноразмерного кроссовера Geely Atlas Pro.
Автоновости дня 05:02
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Шоу-бизнес

Шнуров показал угрозы от Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru 07:47
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

«Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.
RT на русском 21:50
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
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Происшествия

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

В Кемеровской области штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли частных домов, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 26 мая.
Известия 12:49
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
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