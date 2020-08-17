Нефть вернулась к «заколдованной» отметке $45 за баррель
Смотрите также
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Разработка шихана Куштау в Башкирии приостановлена
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
Белорусские шахтеры объявили бессрочную забастовку
Трамп: США внимательно следят за ситуацией в Белоруссии
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
Суд признал законным домашний арест Ефремова до января
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Лондон, 17 августа 2020, 16:55 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.В источнике
Подробнее о событии