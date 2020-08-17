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REGNUM
REGNUM

Нефть вернулась к «заколдованной» отметке $45 за баррель

Лондон, 17 августа 2020, 16:55 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются перед заседаниями ОПЕК+

Росбалт07:15
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°10:42
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Деловое.ТВ06:38
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ru11:45
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь в 12:00 MSK понизился на 0.07%

АК&М05:25
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.ру01:25
URA.Ru

Новости кризиса 17 августа. Прежний пенсионный возраст могут вернуть при одном условии, бюджетникам пересчитают зарплаты

URA.Ru00:00

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Веснавчера в 22:32

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье 22–23 августа

VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет 22-23 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские», билеты пока еще можно купить, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
РИАМО13:18

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34
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Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс10:57
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Зоологическая команда приступила к исследованиям в таймырской тундре

Возглавляемая биологом Александром Шишикином команда зоологов начала исследования в таймырской тундре, чтобы проанализировать количество грызунов в разных районах Таймыра и изучить влияние на их популяцию внешней среды.
МедиаПоток07:54
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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