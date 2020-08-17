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REGNUM
REGNUM

Нефть вернулась к «заколдованной» отметке $45 за баррель

Лондон, 17 августа 2020, 16:55 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.В источнике
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Финмаркет

Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК «Альфа-Капитал»

Финмаркет12:03
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ru11:45
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°10:42
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Деловое.ТВ06:38
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются перед заседаниями ОПЕК+

Росбалт07:15
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.ру01:25
URA.Ru

Новости кризиса 17 августа. Прежний пенсионный возраст могут вернуть при одном условии, бюджетникам пересчитают зарплаты

URA.Ru00:00

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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Максименко не пришлось совершать суперсейвы, чтобы стать лучшим в туре. Рейтинг вратарей

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 2-го тура.
Чемпионат12:00

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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Саранча определяет взрывчатые вещества по запаху

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, установлено, что американская саранча (Schistocerca americana) способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония.
Полит.ру06:00

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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