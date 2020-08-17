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REGNUM
REGNUM

Нефть вернулась к «заколдованной» отметке $45 за баррель

Лондон, 17 августа 2020, 16:55 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.В источнике
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Финмаркет

Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК «Альфа-Капитал»

Финмаркет12:03
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Деловое.ТВ06:38
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°10:42
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ru11:45
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются перед заседаниями ОПЕК+

Росбалт07:15
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.ру01:25
URA.Ru

Новости кризиса 17 августа. Прежний пенсионный возраст могут вернуть при одном условии, бюджетникам пересчитают зарплаты

URA.Ru00:00

Белорусы встретили главу Минздрава словами «в отставку» и проводили под крики «позор»

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник вышел к собравшемся у здания ведомства протестующим врачам, однако белорусские специалисты не очень радушно встретили и проводили министра, передает Tut.by.
Газета.Ru11:18
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Малышева «поклонилась в ноги» коронавирусу

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что коронавирус надо благодарить за то, что им практически не заражаются дети и смертность у несовершеннолетних от инфекции крайне низкая.
Lenta.ru11:49

США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго

Эксперты издания Breaking Defense опасаются, что как только санкции на поставки оружия Ирану будут сняты, Тегеран немедленно начнет приобретать современные средства ПВО и новейшие истребители у Китая и России.
Военное деловчера в 09:34
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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат10:43
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