Нефть вернулась к «заколдованной» отметке $45 за баррель
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Лондон, 17 августа 2020, 16:55 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.В источнике
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