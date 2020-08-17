Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.