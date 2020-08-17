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REGNUM
REGNUM

Нефть вернулась к «заколдованной» отметке $45 за баррель

Лондон, 17 августа 2020, 16:55 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.В источнике
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Финмаркет

Кооперация ОПЕК+ и монетарные стимулы могут поднять цены на Brent до 50 долларов за баррель к концу года - УК «Альфа-Капитал»

Финмаркет12:03
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ru11:45
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Деловое.ТВ06:38
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°10:42
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются перед заседаниями ОПЕК+

Росбалт07:15
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.ру01:25
URA.Ru

Новости кризиса 17 августа. Прежний пенсионный возраст могут вернуть при одном условии, бюджетникам пересчитают зарплаты

URA.Ru00:00

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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ЦИК Белоруссии не видит оснований признать выборы недействительными

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в ответ на многочисленные жалобы и просьбы о переголосовании заявила, что не видит оснований пересчитывать голоса после выборов президента Республики.
Комсомольская правда11:23
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru10:47
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости12:19
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