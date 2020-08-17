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REGNUM
REGNUM

Что станет с рублем на текущей неделе

На торгах в Европе за один доллар дают 73,35 руб. Рубль подешевел на 0,65% на фоне снижения цен на нефть сорта Brent до $44,59. Покупатели несколько раз пытались пробиться через $45,70, однако этому препятствуют неутихающая пандемия коронавируса и обострение конфликта между США и Китаем.В источнике
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Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°10:42
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Деловое.ТВ06:38
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются перед заседаниями ОПЕК+

Росбалт07:15
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь в 12:00 MSK понизился на 0.07%

АК&М05:25
Московский Комсомолец

Цена на нефть перевалили за 45 долларов

Московский Комсомолец01:58
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.ру01:25
URA.Ru

Новости кризиса 17 августа. Прежний пенсионный возраст могут вернуть при одном условии, бюджетникам пересчитают зарплаты

URA.Ru00:00

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
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Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
ТАСС09:54
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