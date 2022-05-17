ForbesРоссийские НПЗ на 4% увеличили переработку нефти в первой половине маяИз-за санкций США и ЕС трейдеры стали отказываться от закупок российской нефти и топлива, а российские нефтекомпании в основном снижали добычу и переработку.ForbesРост уровня нефтепереработки в первой половине мая был обеспечен в первую очередь за счёт выхода из простоя ТАИФ-НК, а также завершения планового ремонта на Саратовском НПЗ «Роснефти», отмечает Мария Арье из «Петромаркета».Нефтегазовая вертикальПо оценке «Петромаркета», в мае уровень нефтепереработки в России составит порядка 672,2 тыс. тонн в сутки, что чуть выше апрельского уровня, но на 9% ниже уровня мая 2021 года.Нефтегазовая вертикальНа фоне увеличения нефтепереработки добыча нефти в мае выросла на 2%, до 1,39 млн тонн в сутки.ForbesЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийские НПЗ на 4% увеличили переработку нефти в первой половине маяForbes00:56Российские НПЗ на 4% увеличили переработку нефти в первой половине маяИА SM-News04:06Нефтепереработка на заводах в России увеличилась по сравнению с апрелемФАН02:32НПЗ России нарастили переработку в мае на 4%Нефтегазовая вертикаль06:06Нефть выезжает на бензинеКоммерсантъвчера в 15:51Показать ещёОценить13Поделиться