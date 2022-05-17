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Российские НПЗ на 4% увеличили переработку нефти в первой половине мая

Из-за санкций США и ЕС трейдеры стали отказываться от закупок российской нефти и топлива, а российские нефтекомпании в основном снижали добычу и переработку.
Forbes
Рост уровня нефтепереработки в первой половине мая был обеспечен в первую очередь за счёт выхода из простоя ТАИФ-НК, а также завершения планового ремонта на Саратовском НПЗ «Роснефти», отмечает Мария Арье из «Петромаркета».
Нефтегазовая вертикаль
По оценке «Петромаркета», в мае уровень нефтепереработки в России составит порядка 672,2 тыс. тонн в сутки, что чуть выше апрельского уровня, но на 9% ниже уровня мая 2021 года.
Нефтегазовая вертикаль
На фоне увеличения нефтепереработки добыча нефти в мае выросла на 2%, до 1,39 млн тонн в сутки.
Forbes

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Российские НПЗ на 4% увеличили переработку нефти в первой половине мая
Forbes00:56
Российские НПЗ на 4% увеличили переработку нефти в первой половине мая
ИА SM-News04:06
Нефтепереработка на заводах в России увеличилась по сравнению с апрелем
ФАН02:32
НПЗ России нарастили переработку в мае на 4%
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