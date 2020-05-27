Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.
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После разговора Путина с саудовским принцем нефть выросла в цене

Аргументы и Факты15:06

Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

Взгляд.ру12:51

Нефтяная корзина ОПЕК ощутимо подорожала

Росбалт10:20

Мировые цены на нефть снизились на 5-6%

Газета.Ru11:21

Нефть Brent остается ниже $35 за баррель

REGNUM14:36

Стоимость нефти Brent отыграла 2,8% после разговора Путина с саудовским кронпринцем

ТАСС12:37

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Весна01:45
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Экономика

Еврокомиссия потратит €750 млрд для восстановления экономики

Около €750 млрд будут потрачены на восстановление экономики Евросоюза, сообщает со ссылкой на внутренние круги правительства ЕС 27 мая Немецкое информационное агентство (dpa).
ИА Красная Весна 05:48
Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:43
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Политика

Порошенко вызвали на допрос из-за прослушки его разговора с Байденом

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке телефона украинского лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Lenta.ru 14:38
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Общество

В Сочи переименовали реку Херота

Деловая газета. Юг 10:27
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

RT на русском 07:49
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Здоровье

Около 80% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса

Согласно опросу компаний RNC Pharma и «Доктор на работе» 78% российских врачей сомневаются в официальных данных, связанных со смертностью от коронавируса.
Live24 14:05
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Шоу-бизнес

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Общество

Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю

Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Политика

МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР

17 мая в Верховной раде заявили о намерении Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса.
Известия 15:08
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Футбол

Евсеев отреагировал на информацию о продаже «Уфы»

Спорт-Экспресс 03:10
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Общество

Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
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Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
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Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
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Футбол

Чемпион мира решил покинуть «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами, завоевавший золото чемпионата мира в 2018 году, может покинуть клуб.
Lenta.ru 14:45
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

Будущие модели позиционируют в качестве "компактных кроссоверов", а не хэтчбеков, именно поэтому по размерам они окажутся больше, чем все нынешние модели Lada, включая XRay Cross.
Новые автомобили 24 мая в 11:27
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Общество

Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в среду, 27 мая на своей странице в Instagram об утверждении формы документа.
Kursk.com 13:07
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Гаджеты

Samsung представила дебетовую карту Samsung Money с кешбеком

Компания Samsung в партнёрстве с технологической компанией SoFi, занимающейся разработками программ для учёта финансов, представила пластиковою дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбека и поддержкой бесконтактной оплаты.
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Общество

Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире

Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Автоспорт

Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год

Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»

Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM 10:55
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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