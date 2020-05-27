Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.

Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

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