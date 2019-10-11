Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruНефть взлетела выше $60 после взрыва на иранском танкере

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На торгах в пятницу котировки нефти Brent взлетели выше $60 после появления сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море неподалеку от побережья Саудовской Аравии.
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